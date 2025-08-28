Segunda misa de Triduo y tercer traslado hasta calle San Sebastián | Virgen de Gracia 2025

Tras despedirse de la calle Juan Gris con la segunda misa del Triduo, Nuestra Señora de Gracia emprendió su camino hacia la calle San Sebastián, acompañada por sus fieles y la música de la Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante la procesión, hubo momentos emotivos, como el paso por la calle Calvario, donde los niños ofrecieron flores, o el relevo de portadores frente a altares decorados por vecinas del pueblo. Ya en la ermita, los hermanos de la Hermandad de Jesús Nazareno la recibieron con cantos y emoción, para finalmente ser acogida con entusiasmo por los vecinos de la calle San Sebastián, quienes prepararon una cálida bienvenida, repleta de música, flores de papel y devoción.